Депутат раскрыл, как Украина ответит за удар по Геническу

Депутат Колесник: Украина столкнется с суровым ответом за удар по Геническу

Вооруженные силы Украины столкнутся с суровым ответом после нанесения удара по Геническу в Херсонской области, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, ответственность за гибель мирных граждан также может коснуться и западных стран.

ВСУ ответят за российских детей по полной [после удара по Геническу]. И пусть Запад думает, как бы ответственность не перешла и на них. Давно уже пора бить по людям, принимающим решения. Они известны. Хотя я не думаю, что это люди, так как уничтожать детей — последнее, что можно делать в этом мире. Американцы называют это сопутствующими потерями. Как бы они сами не стали таковыми, — высказался Колесник.

Ранее стало известно, что число мирных жителей, пострадавших в Геническе в результате атаки Вооруженных сил Украины, возросло до 11 человек. Украинские войска нанесли удар по населенному пункту 31 мая.

После этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что шестилетний ребенок погиб после удара ВСУ по Геническу. По его словам, украинский дрон атаковал многоквартирные дома на улице Братьев Коваленко.