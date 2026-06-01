ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 12:11

Количество жертв инцидента со взрывчаткой на севере Мьянмы возросло

Взрыв на складе на севере Мьянмы привел к гибели 38 человек

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество погибших при взрыве на складе взрывчатки на севере Мьянмы выросло до 38, среди жертв шестеро детей, сообщает Eleven Media Group со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника, еще 70 человек получили ранения и находятся в больнице поселка Намкхам.

Я узнал от благотворительных организаций, что вчера, 31 мая, погибли 37 человек и еще один умер сегодня. Некоторые говорят, что погибших больше 40, но сами благотворительные организации утверждают, что их 38. Среди погибших шесть детей. 70 человек получили ранения. Все пострадавшие находятся в больнице [поселка] Намкхам, — говорится в сообщении.

В эпицентре взрыва оказалась деревня Каунгтуп неподалеку от города Намкхам — всего в трех километрах от границы с КНР. Контроль над этим районом осуществляет этническая вооруженная группа «Армия национального освобождения Таан», которая регулярно вступает в вооруженные стычки с официальным правительством Мьянмы.

Ранее в Индонезии при взрыве боеприпаса времен Второй мировой войны погибли пять человек, трое числятся пропавшими без вести. Ранения получили 19 жителей, взрыв также разрушил шесть соседних домов. По предварительным данным, бомба взорвалась, когда местные жители пытались ее вскрыть, рядом нашли еще одну неразорвавшуюся мину.

Мир
Мьянма
взрывы
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Небензя оценил последствия перемирия Израиля и Ливана
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.