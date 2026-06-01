Количество жертв инцидента со взрывчаткой на севере Мьянмы возросло Взрыв на складе на севере Мьянмы привел к гибели 38 человек

Количество погибших при взрыве на складе взрывчатки на севере Мьянмы выросло до 38, среди жертв шестеро детей, сообщает Eleven Media Group со ссылкой на информированный источник. По словам собеседника, еще 70 человек получили ранения и находятся в больнице поселка Намкхам.

Я узнал от благотворительных организаций, что вчера, 31 мая, погибли 37 человек и еще один умер сегодня. Некоторые говорят, что погибших больше 40, но сами благотворительные организации утверждают, что их 38. Среди погибших шесть детей. 70 человек получили ранения. Все пострадавшие находятся в больнице [поселка] Намкхам, — говорится в сообщении.

В эпицентре взрыва оказалась деревня Каунгтуп неподалеку от города Намкхам — всего в трех километрах от границы с КНР. Контроль над этим районом осуществляет этническая вооруженная группа «Армия национального освобождения Таан», которая регулярно вступает в вооруженные стычки с официальным правительством Мьянмы.

