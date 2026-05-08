«Конвейер смерти»: освобожденная из скам-центра в Мьянме дала комментарий Россиянка, спасенная из скам-центра в Мьянме, назвала его конвейером смерти

Освобожденная из мошеннического центра в Мьянме россиянка назвала подобные объекты «конвейером смерти», передает РИА Новости. По ее словам, людей туда заманивают обещаниями высокооплачиваемой работы, после чего лишают документов и под угрозами принуждают участвовать в схемах кибермошенничества.

В целом это огромный конвейер смерти, — заявила женщина.

Собеседница агентства также сообщила, что после прибытия ее удерживали в закрытом поселении под охраной без возможности свободно передвигаться и без какой-либо информации о дальнейшей судьбе. Она отметила, что среди удерживаемых находились не только россияне и граждане стран СНГ, но и представители других государств, что, по ее мнению, говорит о международном масштабе подобных схем.

Ранее посольство РФ в Мьянме сообщало, что 20 апреля россиянку удалось освободить из скам-центра. Операция была проведена при участии российских дипломатов, представителя МВД РФ во Вьетнаме, а также силовых структур Мьянмы.

До этого заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин заявил, что мошенники из Мьянмы начали вербовать россиян, находящихся за границей. По его словам, раньше аферисты обманывали только тех иностранцев, которые уже находились в королевстве.