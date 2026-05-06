Вторая освобожденная из кол-центра в Мьянме россиянка вылетела в Москву

Россиянка Наталья К., освобожденная из центра онлайн-мошенничества в Мьянме в результате скоординированных действий посольств РФ в Бангкоке и Янгоне, таиландских и мьянманских правоохранительных органов, вылетела на родину в рамках процедуры репатриации. Ранее сегодня в Россию отправилась еще одна освобожденная гражданка РФ Альфинур К., — рассказал Ильин.

Ранее дипломат отмечал, что мошенники из Мьянмы начали вербовать россиян, находящихся за границей. По его словам, раньше аферисты обманывали только тех иностранцев, которые уже находились в королевстве. Он призвал россиян с осторожностью относиться к предложениям о работе в странах Юго-Восточной Азии, особенно к тем, что предлагают слишком заманчивые условия.

До этого стало известно, что две гражданки России, освобожденные из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, переданы сотрудникам посольства РФ в Таиланде для дальнейшей репатриации. Операция была проведена при содействии дипломатов в Мьянме и МВД России.