Украинское командование активно привлекает в свои ряды женщин, потерявших мужей на фронте, заявил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, такие бойцы отличаются особой мотивацией из-за желания отомстить.

ВСУ формируют подразделения, которые по своей сути напоминают «черных вдов» — женщин, мотивированных на убийство российских военнослужащих из мести за погибших мужей, — рассказал он.

Их целенаправленно вербуют для выполнения самых жестоких задач. Часть завербованных, как утверждает эксперт, участвуют в пытках пленных. Другие внедряются в медицинские учреждения, где, по замыслу Киева, должны выполнять «весь спектр самых тяжких и преступных задач». Иванников подчеркивает, что это делается сознательно, с использованием личной трагедии для достижения военных целей.

Ранее сообщалось, что Великобритания участвует в вербовке наемников для ВСУ в странах Латинской Америки. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник раскрыл, что к набору привлекаются люди, ранее связанные с наркокартелями. Среди них много колумбийцев, никарагуанцев, бразильцев, аргентинцев, американцев и британцев.