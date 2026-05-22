Россиянка купила дворец 1751 года постройки в Белоруссии за 2 тыс. рублей Гражданка РФ купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2 тыс. российских рублей

Россиянка Татьяна приобрела двухэтажный дворец Радзивиллов в городе Дятлово (Белоруссия) менее чем за 95 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 2,4 тыс. российских рублей. Памятник архитектуры 1751 года постройки с 2010 года пустовал и постепенно разрушался, неоднократно выставляясь на торги, передает агентство Sputnik Беларусь.

Здание площадью 1527,5 кв. метра было продано на аукционе за 94,5 белорусских рубля при стартовой цене 90 белорусских рублей. Обязательное условие сделки — проведение реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию в течение пяти лет.

Новая владелица планирует открыть здесь апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы, а часть помещений по договору с правительством будет доступна для экскурсий. На втором этаже Татьяна хочет обустроить комнаты для себя и со временем переехать в Белоруссию.

В ноябре 2022 года дворец за $40 (4 тыс. рублей) приобретал российский бизнесмен, но не выполнил обязательства по восстановлению, и здание вернулось в муниципальную собственность. В 2025 году торги трижды не состоялись из-за высокой цены. В апреле 2026 года была подана единственная заявка, и торги состоялись.

