Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 01:25

Россиянка купила дворец 1751 года постройки в Белоруссии за 2 тыс. рублей

Гражданка РФ купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2 тыс. российских рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Россиянка Татьяна приобрела двухэтажный дворец Радзивиллов в городе Дятлово (Белоруссия) менее чем за 95 белорусских рублей, что эквивалентно примерно 2,4 тыс. российских рублей. Памятник архитектуры 1751 года постройки с 2010 года пустовал и постепенно разрушался, неоднократно выставляясь на торги, передает агентство Sputnik Беларусь.

Здание площадью 1527,5 кв. метра было продано на аукционе за 94,5 белорусских рубля при стартовой цене 90 белорусских рублей. Обязательное условие сделки — проведение реконструкции и ввод объекта в эксплуатацию в течение пяти лет.

Новая владелица планирует открыть здесь апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы, а часть помещений по договору с правительством будет доступна для экскурсий. На втором этаже Татьяна хочет обустроить комнаты для себя и со временем переехать в Белоруссию.

В ноябре 2022 года дворец за $40 (4 тыс. рублей) приобретал российский бизнесмен, но не выполнил обязательства по восстановлению, и здание вернулось в муниципальную собственность. В 2025 году торги трижды не состоялись из-за высокой цены. В апреле 2026 года была подана единственная заявка, и торги состоялись.

Ранее сообщалось, что репродукцию картины из рабочего кабинета американского финансиста Джеффри Эпштейна выставили на eBay за $25 тыс. (1,8 млн рублей), но позднее объявление было удалено. Пользователи нашли на площадке копию работы Кеса ван Донгена под названием Femme Fatale, которая висела над столом бизнесмена в его нью-йоркском особняке.

Страны СНГ
Белоруссия
дворцы
покупки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биография, личная жизнь, суды из-за хитов «Руки Вверх!»: где сейчас Жуков
Загадка прокрастинации: что скрыто за привычкой откладывать дела на потом
«Видел каждую крысу»: друг Жириновского о Пугачевой, пророчествах, Украине
Киркоров пояснил степень своего участия в победе DARA на Евровидении
Боец ВС РФ накрыл собой гранату ради спасения товарищей
Россиянка купила дворец 1751 года постройки в Белоруссии за 2 тыс. рублей
Зеленый курс вместо русского газа: Европа нацелилась на войну с Россией
ФНС озвучила, когда россиянам могут ограничить распоряжение имуществом
Биография, роман с Гуменником, завершение карьеры: как живет Туктамышева
Силы ПВО ликвидировали летевшие на Москву дроны
Украина получила внезапный удар после поездки Путина в КНР
Золото Сочи, история любви, школа в Китае: как живет фигуристка Волосожар
США направят 5 тыс. солдат в одну из европейских стран
Путин поздравил победителя Кубка Гагарина
В ЕС объяснили Зеленскому, зачем ему расследование дела Ермака
Ученых удивило, кто находится в зоне Чернобыльской АЭС
Бывшему мэру Белгорода изменили меру пресечения
Хоккеисты «Локомотива» во второй раз стали хозяевами Кубка Гагарина
Атака ВСУ на Макеевку унесла жизнь одного человека
«Видел насквозь»: друг Жириновского объяснил его нелюбовь к Пугачевой
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.