21 мая 2026 в 23:05

Ученых удивило, кто находится в зоне Чернобыльской АЭС

PRSB: в зоне Чернобыльской АЭС зафиксировано разнообразие диких животных

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чернобыльская зона отчуждения превратилась в одно из крупнейших в Европе естественных убежищ для диких млекопитающих, написали ученые в журнале Proceedings of the Royal Society B. Исследования показали, что разнообразие животных в зоне превышает показатели даже обычных заповедников.

Исследователи установили 174 фотоловушки в зоне отчуждения, соседних заповедниках и на обычных территориях Северной Украины. Наибольшее количество редких видов — рысей, волков, лосей, благородных оленей и лошадей Пржевальского — зафиксировано именно в зоне ЧАЭС и Древлянском заповеднике.

Ключевую роль сыграло не радиационное загрязнение, а почти полное отсутствие людей. Запрет охоты, ограниченный доступ и низкая хозяйственная активность позволили популяциям восстановиться там, где раньше они почти исчезли. Авторы работы считают, что исследование подтверждает важность крупных охраняемых территорий с минимальным вмешательством человека.

Ранее один из ведущих мировых экспертов в области ядерной безопасности научный руководитель ИБРАЭ РАН Леонид Большов рассказал, что пожары в Чернобыльской зоне отчуждения возникают периодически и не приводят к значимым изменениям радиационной обстановки. По его словам, мощные возгорания случаются раз в 3–5 лет.

