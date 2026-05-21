Друг Жириновского раскрыл количество покушений на жизнь лидера ЛДПР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Друг экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского Михаил Алмазов в интервью NEWS.ru сообщил о четырех покушениях на жизнь политика. По словам собеседника, враги политика пытались подстроить ему авиа- и автокатастрофы, а также отравление лекарственными препаратами.

Врагов же много, говорили одно, а делали другое, в спину наносили удары. Такие крысы немало крови ему попортили. Четырежды покушались на его жизнь. Пытались подстроить авиакатастрофу, автомобильную аварию и дважды — отравить, — отметил собеседник.

Ранее Алмазов сообщил, что Жириновский предсказал завершение военного конфликта России и Украины в 2028-2030 годах. Михаил назвал этот период переломным временем для всего мира.

Он также вспомнил слова Жириновского о будущем Украины, которую «поделят как пирог». Жириновский также пророчил, что президент Украины Владимир Зеленский после поражения страны попытается сбежать в Польшу.

Виктория Катаева
