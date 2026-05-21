21 мая 2026 в 21:17

Главного архитектора Крыма задержали по подозрению в получении взятки

Главного архитектора Алушты Струбалина задержали по подозрению во взяточничестве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Главный архитектор Алушты Александр Струбалин 20 мая был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РЕН ТВ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Александр Струбалин возглавляет управление градостроительства и архитектуры города. Также он имеет звание заслуженного архитектора Крыма. Другие подробности не приводятся. Официальные правоохранительные органы республики ситуацию пока не комментировали.

Ранее Ленинский районный суд Самары приговорил бывшего главу управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко к 11 годам колонии. Экс-чиновника обвинили в получении взяток на сумму свыше 70 млн рублей. Также он лишен права занимать должности на восемь лет и специального звания генерал-майора.

До этого суд отказал в смягчении меры пресечения бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Нестеренко, обвиняемому в превышении должностных полномочий по делу о строительстве школ в Херсонской области. Домашний арест фигуранта продлен еще на шесть месяцев.

архитекторы
взятки
