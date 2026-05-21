Главного архитектора Крыма задержали по подозрению в получении взятки Главного архитектора Алушты Струбалина задержали по подозрению во взяточничестве

Главный архитектор Алушты Александр Струбалин 20 мая был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РЕН ТВ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Александр Струбалин возглавляет управление градостроительства и архитектуры города. Также он имеет звание заслуженного архитектора Крыма. Другие подробности не приводятся. Официальные правоохранительные органы республики ситуацию пока не комментировали.

