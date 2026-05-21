Раскрыто, в каких сферах Крым активно использует отечественные разработки

Крым активно использует отечественные разработки в сфере медицины, рассказала доцент кафедры менеджмента РАНХиГС Линда Рыжих. В разговоре с телеканалом «Крым 24» эксперт подчеркнула, что в первую очередь это касается области реабилитации и технологий активного долголетия. По ее словам, достижения Крыма в медицинском секторе в будущем послужат не только полуострову, но и всей Российской Федерации.

Крым обладает значительным потенциалом в производстве продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Это открывает хорошие возможности для экспорта в другие регионы, в том числе в страны СНГ, — подчеркнула Рыжих.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что доля информационных технологий в экономике России за шесть лет удвоилась. Он уточнил, что продажи отечественного софта и продуктов выросли в 4,5 раза.