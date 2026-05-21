Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 15:55

Мошенники придумали схему для обмана бойцов СВО

Сотрудник УМВД Халезова: аферисты обманывают бойцов СВО с помощью переноса чатов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали обманывать бойцов СВО с помощью легенды о «переезде чата», рассказала Pravda-nn.ru заместитель председателя Общественного совета УМВД России по Нижнему Новгороду Наталья Халезова. Она отметила, что аферисты появляются в беседах о пропавших участниках СВО или волонтерах и сообщают о переносе чата из-за блокировки или сбоя.

Присланная ссылка ведет не в новый чат, а в специального бота. Там под видом подтверждения участия у человека просят номер телефона и код из SMS. В итоге могут взломать аккаунт в мессенджере, «Госуслугах» или «включить» социальную инженерию, что из-за того, что человек сообщил код, его конфиденциальные данные утеряны, и преступники списывают деньги с его счета или оформляют кредиты, — рассказала Халезова.

Сотрудник МВД посоветовала использовать для получения информации только официальные источники и перепроверять всю поступающую информацию. Она подчеркнула, что преступники нередко выбирают целью семьи военнослужащих, участвующих в боевых действиях, особенно если те переживают трудные времена.

Ранее киберэксперт Александр Токаренко рассказал, что ни один официальный чат, ни председатель ТСЖ, ни сотрудник госоргана не вправе требовать код из СМС. Он отметил, что аферисты стали часто притворяться сотрудниками официальных служб.

Общество
СВО
мошенники
чаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Латвии депутата лишили мандата за защиту русского языка
«Ракеты достигли целей»: Минобороны заявило об успешной ядерной тренировке
Запущенный с российского фрегата гиперзвуковой «Циркон» попал в цель
«Это лицемерие»: Фицо о мольбах ЕС раскрыть детали разговора с Путиным
«Очень жаль»: Бутырская о смене спортивного гражданства сына Плющенко
Россиянам рассказали, как повысить интерес молодежи к северным регионам
В силовых структурах раскрыли детали боев за Шестеровку
Лукашенко отверг намерение Белоруссии быть втянутой в украинский конфликт
Невролог предупредил, кому тяжело дадутся резкие перепады температуры
Тарасова назвала смену спортивного гражданства сына Плющенко семейным делом
Ермак показал электронный браслет на своей ноге
Бывшая подруга Галустяна неоднозначно высказалась о его новом имидже
Стало известно, когда ЕС сможет возобновить закупки газа в России
Раскрыто, какую инфекцию нашли у детей из лагеря в Башкирии
Известного иноагента внесли в список террористов
Путин анонсировал пуски баллистических ракет в ходе ядерных учений
Общественник нашел способ борьбы со слизнями
Путин назвал единственный случай для применения ядерного оружия
Жителя Краснодара обвинили в мошенничестве на 580 тыс. рублей в Крыму
Жена Цекало прилетела к российским врачам, чтобы вырезать «Линду»
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.