Мошенники придумали схему для обмана бойцов СВО

Мошенники начали обманывать бойцов СВО с помощью легенды о «переезде чата», рассказала Pravda-nn.ru заместитель председателя Общественного совета УМВД России по Нижнему Новгороду Наталья Халезова. Она отметила, что аферисты появляются в беседах о пропавших участниках СВО или волонтерах и сообщают о переносе чата из-за блокировки или сбоя.

Присланная ссылка ведет не в новый чат, а в специального бота. Там под видом подтверждения участия у человека просят номер телефона и код из SMS. В итоге могут взломать аккаунт в мессенджере, «Госуслугах» или «включить» социальную инженерию, что из-за того, что человек сообщил код, его конфиденциальные данные утеряны, и преступники списывают деньги с его счета или оформляют кредиты, — рассказала Халезова.

Сотрудник МВД посоветовала использовать для получения информации только официальные источники и перепроверять всю поступающую информацию. Она подчеркнула, что преступники нередко выбирают целью семьи военнослужащих, участвующих в боевых действиях, особенно если те переживают трудные времена.

Ранее киберэксперт Александр Токаренко рассказал, что ни один официальный чат, ни председатель ТСЖ, ни сотрудник госоргана не вправе требовать код из СМС. Он отметил, что аферисты стали часто притворяться сотрудниками официальных служб.