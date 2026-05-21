Жена Цекало прилетела к российским врачам, чтобы вырезать «Линду»

Российские врачи спасли супругу Цекало Дарину Эрвин после травмы спины

Продюсер Александр Цекало с супругой Дариной на XIII церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения Продюсер Александр Цекало с супругой Дариной на XIII церемонии вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин прилетела в Россию для лечения из-за обострившейся проблемы со спиной. У себя в Instagram (деятельность запрещена в РФ) художница рассказала, что трудности начались после сеанса массажа в Лос-Анджелесе.

Во время процедуры специалист применил слишком жесткую технику, несмотря на предупреждение о проблемах со спиной. Сразу после сеанса она не смогла самостоятельно встать. Позже врачи установили повреждение нерва. Медики в США не смогли полностью устранить последствия травмы. После этого супруг доставил Эрвин в Москву.

Российские специалисты провели обследование и выявили более серьезное заболевание — грыжу позвоночника. В результате потребовалась операция. После нее она сообщила о значительном улучшении самочувствия. Также она поблагодарила российских врачей за оказанную помощь и профессиональный подход.

Кто хочет угадать, какой маленький сюрприз сегодня показал мне врач? Мой доктор показал мне грыжу, вырезанную из позвоночника, и вместо того чтобы отреагировать как нормальный человек, я сказала: «Подождите, а можете скинуть мне это?» Я назвала ее Линда. Злая женщина. Испортила мне весь год, — заявила Эрвин.

Ранее она показала, как проводит время в Москве. На одном из снимков художница запечатлена на заднем сиденье автомобиля премиум-класса. Также Эрвин разместила фотографию со своей собакой. На этом кадре она была одета в свободную клетчатую рубашку.

