21 мая 2026 в 16:49

В силовых структурах раскрыли детали боев за Шестеровку

ТАСС: в ходе боев за Шестеровку солдат ВСУ вытеснили вглубь Украины

ВС РФ в зоне СВО
Подразделения ВСУ были вытеснены вглубь территории Украины после боев за село Шестеровка в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным собеседника агентства, населенный пункт перешел под контроль российских военных.

В Шестеровке подразделения 120-й отдельной бригады территориальной обороны (Винницкая область) были усилены сводными штурмовыми группами подразделений 3-го армейского корпуса ВСУ, которые не смогли ничего противопоставить нашим военнослужащим. Взятие под контроль данного населенного пункта расширяет полосу безопасности в Харьковской области, отодвигая националистов еще далее вглубь украинской территории, — сказал собеседник агентства.

Ранее в Минобороны России сообщили, что бойцы Вооруженных сил Российской Федерации завершили освобождение населенного пункта Шестеровка в Харьковской области. По данным ведомства, в операции участвовали военнослужащие группировки ВС РФ «Север».

До этого стало известно, что за прошлую неделю армия России освободила пять сел в ходе боевых действий. Три из освобожденных пунктов расположены в Харьковской области. Еще по одному — в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.

