Российские военные за прошлую неделю освободили пять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции, сообщает РИА Новости. Агентство изучило данные Минобороны РФ.

Так, с 11 по 17 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли пять населенных пунктов. Три из них находятся в Харьковской области. Еще по одному населенному пункту перешли под контроль российских военных в Запорожской области и в Донецкой Народной Республике.

По информации агентства, с 4 по 10 мая российскими военными был освобожден один населенный пункт в ДНР. Ранее украинские военные предприняли попытку повторить знаменитую операцию российских сил «Поток», позволившую бойцам ВС РФ скрытно зайти в тыл противника через подземные коммуникации, однако потерпели сокрушительную неудачу. Все закончилось гибелью личного состава.

До этого командир штурмового взвода группы Аида с позывным Бокс рассказал, что участники операции передвигались под землей с грузом около 50 кг на каждого бойца. По его словам, бойцам пришлось преодолеть более 15 км в крайне стесненных условиях.