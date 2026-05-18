ПВО за неделю сбила тысячи украинских БПЛА над Россией РИА Новости: силы ПВО за неделю сбили 3125 БПЛА ВСУ над Россией

ПВО России за неделю перехватила и уничтожила не менее 3124 украинских беспилотников над территорией страны, передает РИА Новости. Агентство изучило сводки Минобороны РФ.

Наибольшее количество БПЛА было сбито 13 и 17 мая. В эти дни силы ПВО уничтожили 572 и 1054 беспилотника соответственно. По подсчетам агентства, подавляющее количество атак было совершено на европейскую часть страны. Для сравнения, за предыдущий период, с 4 по 10 мая, российская ПВО перехватила не менее 3556 украинских дронов.

Ранее средства противовоздушной обороны России за семь часов уничтожили 36 украинских беспилотников. Дроны самолетного типа были перехвачены в период с 14:00 до 21:00 мск.

До этого российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 1054 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Помимо двух ракет большой дальности, также сбили восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в российской столице в результате попадания беспилотников пострадали 12 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано возле проходной МНПЗ, где находилась смена строителей.