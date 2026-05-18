Конфликт с Медведевой, Тутберидзе, роман с Кридом: как живет Алина Загитова

Олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой исполнилось 24 года. Чем сейчас занимается спортсменка, какие романы ей приписывали, почему она конфликтовала с Евгенией Медведевой и как с ней помирилась — в материале NEWS.ru.

Каких спортивных успехов добилась фигуристка Загитова

Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. В пятилетнем возрасте она начала заниматься фигурным катанием в Альметьевске. В 2015 году переехала в Москву и попала в группу тренера Этери Тутберидзе. На тот момент Алине было 12 лет.

В 2016 году Загитова дебютировала на юниорских соревнованиях. Фигуристка выиграла все турниры, включая чемпионат мира. На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году Загитова завоевала золото и опередила свою главную соперницу Евгению Медведеву. В командных соревнованиях Алина стала серебряным призером. В 2019 году Загитова победила на чемпионате мира в Японии. Фигуристка также стала первой на европейском первенстве в Минске.

В декабре 2019 года Загитова заявила, что приостановила карьеру после выступления на турнире серии Гран-при. В финале состязаний спортсменка заняла лишь шестое место. Фигуристка до сих пор не участвует в официальных соревнованиях.

Алина Загитова Фото: Paul Kitagaki Jr./ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Как помирились фигуристки Загитова и Медведева

Загитова и Медведева тренировались в группе Этери Тутберидзе. До Олимпиады 2018 года в Пхенчхане они называли друг друга подругами, но после Игр ситуация изменилась. Болельщики в тот момент считали, что между фигуристками возник конфликт. При этом спортсменки делали вид, что в их взаимоотношениях все в порядке.

По информации СМИ, после победы Загитовой на Олимпиаде-2018 Медведева поругалась с Тутберидзе. Она была недовольна тем, что тренер не удержала соперницу еще на год в юниорах. В итоге Евгения перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру, с которым проработала четыре года.

В 2021-м команда Загитовой «Красная машина» победила на Кубке Первого канала, а сборная Медведевой «Время первых» получила приз зрительских симпатий. На пресс-конференции Евгения заявила, что на турнире нет проигравших. Загитова не согласилась с соперницей, отметив, что все же есть победитель — это «Красная машина». В ответ Медведева поздравила олимпийскую чемпионку.

Впоследствии обе фигуристки заявляли в интервью, что были не подругами, а скорее соперницами. Загитова отмечала, что из-за конкуренции в фигурном катании дружба невозможна. При этом Медведева в беседе с журналисткой Ксенией Собчак на YouTube-канале назвала Алину невероятно талантливой. Комментируя выступление соперницы на Олимпиаде-2018, она заявила, что баллы чемпионки не подлежат обсуждению. В ноябре 2024 года Медведева проигнорировала вопрос о приглашении Загитовой на свое юбилейное шоу, посвященное 25-летию фигуристки.

Фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

В начале июня 2025-го Загитова заявила, что решила пригласить Медведеву в свой рок-мюзикл «Ассоль». Она написала фигуристке в соцсетях и предложила встретиться.

«Я просто в какой-то момент поняла, что так больше не может продолжаться. Очень долгий негласный конфликт у нас присутствовал. Я как эмпатичный человек это все прекрасно понимала. Я написала: „Жень, привет, спишь?“ Причем днем написала. Решила так разрядить обстановку. Женя очень позитивно среагировала. Я говорю, давай встретимся, обсудим. Вот как-то так начиналось наше примирение», — заявила олимпийская чемпионка на пресс-конференции.

Медведева отметила, что посчитала сообщение от Загитовой в Telegram уловкой мошенников. Фигуристка несколько раз перепроверила номер телефона, прежде чем ответить.

«Алина начала с шутки, с позитива. Когда люди ко мне с позитивом, я тоже к ним с позитивом. Она предложила встретиться, я согласилась. Настолько органично и легко прошла встреча, сначала посидели, поболтали. Алина рассказала о новом проекте, мы обсудили ее предыдущий проект „Хранители времени“. Получился неофициальный диалог. На этой почве начали дальше продолжать сотрудничество», — сказала Медведева на пресс-конференции.

«Спорт-Экспресс» сообщал, что за два дня до премьерного показа шоу «Ассоль» в Санкт-Петербурге (27 и 28 июня 2025-го) на него продано чуть больше 6500 билетов общей стоимостью 15,8 млн рублей.

Как фигуристка Загитова попала в Книгу рекордов России

Загитова попала в Книгу рекордов России, выступив на единственной в мире плавучей атомной станции «Академик Ломоносов» на Чукотке. Спортсменка исполнила несколько элементов на льду.

«Мы с хореографом делали акцент на чистоте линий, выразительности жестов, красоте скольжения», — поделилась фигуристка.

Загитова заявила, что отсутствие сложных прыжков позволило ей ощутить лед по-новому и слиться с ним воедино. Это выступление стало первым в истории, когда фигурист катался в подобном месте. Представитель Книги рекордов России зафиксировал достижение Загитовой на палубе ТЭС.

Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о личной жизни Загитовой

Загитова не раскрывает подробности личной жизни.

«Не хочу хайпить на отношениях, это не моя история. Никто не будет знать, есть ли у меня отношения, никто не будет знать, если их не будет. Скажу об этом только тогда, когда будет колечко на пальчике, когда выйду замуж. Я приняла для себя такую историю», — объяснила она в шоу на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

В 2024 году появились слухи об отношениях спортсменки с рэпером Егором Кридом, однако она опровергла их. Фигуристке приписывали романы с хоккеистами Кириллом Капризовым, Александром Романовым и Дмитрием Воронковым, однако все спортсмены опровергли эту информацию.

В январе Алина опубликовала фотографии в соцсетях, на которых видно кольцо на безымянном пальце. Загитова не раскрыла, является ли оно помолвочным.

Чем сейчас занимается фигуристка Загитова

Загитова участвует в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. 14 февраля 2023 года она выступила в постановке «Влюбленные в фигурное катание» в Москве и спела на сцене вместе с исполнительницей Zivert. Многие болельщики тогда утверждали, что Алина поет под фонограмму.

Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Загитова участвует в различных фотосессиях и делится откровенными фотографиями в социальных сетях. Фигуристка снималась для обложек журналов Cosmopolitan Russia, Voice и Tatler.

В январе 2026 года Загитова вернулась к роли ведущей проекта «Ледниковый период». Сейчас фигуристка оканчивает Российский государственный университет физической культуры. В апреле Загитова приняла участие в турнире «Русский вызов». По итогам выступления она получила приз за глубокое проникновение в образ.

«Этот год объявлен Годом единства народов, и мне захотелось передать через танец на льду тепло моей родной культуры. Поэтому я создала номер с татарским колоритом», — рассказала она.

Также Загитова признавалась, что не отказалась от идеи стать певицей, несмотря на критику в соцсетях. По словам спортсменки, она записала три песни и ждет удачного момента, чтобы презентовать их.

«Я думала ее выпускать после шоу „Ассоль“, но пока я не могу сделать этот шаг. Я искала свой стиль, мне кажется, что нашла. Но пока очень страшно входить в эту сферу. Потому что спортсменка — заложник одного образа, он как бы есть», — поделилась она.

Читайте также:

Фигуристка Муравьева меняет спортивное гражданство: что происходит

«Цель — медаль Олимпиады»: теннисистка Абраамян о победах и главной мечте

Месть за Кубок: «Динамо» отбирает чемпионство у «Краснодара» в очном матче