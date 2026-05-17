17 мая 2026 в 22:49

Закон о смертной казни для террористов вступил в силу в Израиле

В Израиле вступил в силу закон, благодаря которому можно на практике применять указ о смертной казни для террористов, сообщило РИА Новости Министерство обороны страны. Поправку подписал командующий Центральным военным округом Израиля генерал-майор Ави Блот.

Закон о смертной казни для террористов начинает применяться <...>. По указанию министра обороны Исраэля Каца командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блот подписал поправку к указу, которая позволит применять смертную казнь для террористов в Иудее и Самарии в соответствии с положениями закона, — говорится в сообщении.

В Министерстве обороны подчеркнули, что принятие и реализация этого закона рассматриваются как четкое изменение политики Израиля. Ведомство связывает это с атакой палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ранее Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командующего военным крылом движения ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам» Изз ад-Дина аль-Хаддада. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, он был одним из главных организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 года.

Мир
Израиль
Минобороны
терроризм
