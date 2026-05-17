В Воронеже водитель маршрутки грубо выгнал глухонемого пассажира

В Воронеже водитель маршрутного автобуса грубо обошелся с глухонемым пассажиром, выбросив его на тротуар, передает MK.RU. Инцидент произошел на остановке «ВАСО».

По данным издания, автобус сломался, однако пожилой пассажир не знал об этом. В результате между ним и водителем произошел конфликт.

Очевидцы произошедшего возмутились поведением водителя. После падения пенсионер не смог самостоятельно подняться, и ему помогли прохожие. По информации издания, одна из женщин вызвала скорую помощь, а девушка дала мужчине деньги.

