В Воронеже водитель маршрутки грубо выгнал глухонемого пассажира

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Воронеже водитель маршрутного автобуса грубо обошелся с глухонемым пассажиром, выбросив его на тротуар, передает MK.RU. Инцидент произошел на остановке «ВАСО».

По данным издания, автобус сломался, однако пожилой пассажир не знал об этом. В результате между ним и водителем произошел конфликт.

Очевидцы произошедшего возмутились поведением водителя. После падения пенсионер не смог самостоятельно подняться, и ему помогли прохожие. По информации издания, одна из женщин вызвала скорую помощь, а девушка дала мужчине деньги.

Ранее в Сургуте на улице Крылова 10-летний мальчик погиб под колесами автомобиля Chevrolet. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его на большой скорости сбил 54-летний водитель иномарки.

До этого двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП с электросамокатом в Москве. Авария произошла на улице Берзарина. По предварительным данным, там столкнулись автомобиль и электросамокат. Несовершеннолетние пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

