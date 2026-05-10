10 мая 2026 в 18:15

В Воронеже пенсионер три дня ждал помощи без еды и воды

Одинокого пенсионера с переломом спасли в Воронеже спустя три дня после падения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Воронежские волонтеры спасли пенсионера, который три дня провел в собственной квартире без еды и воды, сообщил проект «Точка помощи» на странице в соцсети «ВКонтакте». Мужчина упал и получил перелом, из-за которого не мог встать.

Пенсионер несколько дней кричал и звал на помощь, однако его никто не услышал. Волонтеры обнаружили пострадавшего, когда приехали к одинокому пенсионеру с гостинцами. Медики диагностировали у мужчины перелом шейки бедра, его доставили в больницу. Пострадавшего прооперируют врачи, добавили представители проекта.

Ранее в Воронеже водитель по невнимательности закрыл дверь автобуса и сломал ногу 11-летней школьнице. По информации СУ СКР по региону, по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших травмирование несовершеннолетней. Пострадавшей требуется длительное лечение.

Также в Воронеже мужчина напал на девушку после отказа в знакомстве. Инцидент произошел возле караоке-бара на улице Кропоткина. Пострадавшая обратилась в полицию. Компания девушек находилась в заведении рядом с группой незнакомых мужчин. Один из них предпринял попытку познакомиться, однако получил отказ.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

