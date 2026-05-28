Суд арестовал пьяную пару, похитившую школьника после драки на пляже

Суд принял решение арестовать на два месяца пьяную пару, которая похитила 11-летнего школьника с пляжа в Воронежской области, сообщает Telegram-канал «112». Подозреваемые в совершении этого преступления 25-летний Филипп К. и его 21-летняя возлюбленная Мария Б. пробудут в СИЗО до 26 июля.

Инцидент произошел, когда находившиеся в состоянии алкогольного опьянения молодые люди проводили время на местном пляже. Услышав голоса отдыхавших неподалеку детей, пара посчитала, что несовершеннолетние их оскорбили. После внезапно вспыхнувшей ссоры Мария нанесла одному из мальчиков удар по голове. Сразу после этого девушка вместе со своим спутником насильно увезли испуганного подростка в съемную квартиру, где удерживали его против его воли.

Ранее в Уфе группа молодых людей до утра избивала 15-летнего подростка, который отказался пить алкоголь. Мальчику сломали нос и нанесли множественные травмы. Инцидент произошел во время домашней вечеринки в микрорайоне Зеленая Роща в Уфе. Злоумышленники вымогали у него 40 тыс. рублей в качестве «компенсации» и насильно удерживали в квартире.