ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 19:09

Суд арестовал пьяную пару, похитившую школьника после драки на пляже

«112»: суд арестовал пьяную пару, похитившую ребенка с воронежского пляжа

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Суд принял решение арестовать на два месяца пьяную пару, которая похитила 11-летнего школьника с пляжа в Воронежской области, сообщает Telegram-канал «112». Подозреваемые в совершении этого преступления 25-летний Филипп К. и его 21-летняя возлюбленная Мария Б. пробудут в СИЗО до 26 июля.

Инцидент произошел, когда находившиеся в состоянии алкогольного опьянения молодые люди проводили время на местном пляже. Услышав голоса отдыхавших неподалеку детей, пара посчитала, что несовершеннолетние их оскорбили. После внезапно вспыхнувшей ссоры Мария нанесла одному из мальчиков удар по голове. Сразу после этого девушка вместе со своим спутником насильно увезли испуганного подростка в съемную квартиру, где удерживали его против его воли.

Ранее в Уфе группа молодых людей до утра избивала 15-летнего подростка, который отказался пить алкоголь. Мальчику сломали нос и нанесли множественные травмы. Инцидент произошел во время домашней вечеринки в микрорайоне Зеленая Роща в Уфе. Злоумышленники вымогали у него 40 тыс. рублей в качестве «компенсации» и насильно удерживали в квартире.

Регионы
суды
Воронеж
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный челябинец зарезал соседа и выкинул в окно
Мужчина покончил с собой в стрелковом клубе
В Европе оценили риск войны между Россией и НАТО
В России объяснили, что не так с сельхозпродукцией из Армении
Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались россияне
Обладатель Кубка СССР 1960 года Посуэло умер на 86-м году жизни
Объемы медицинской помощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом
Финский политик назвал главные препятствия для мира на Украине
Синдром больного здания: как уборка в офисе влияет на KPI
США оставили письмо Зеленского о поставках ПВО без ответа
Опубликовано видео с крупным градом на Кавказе
Во Франции покончили с рабством и отрезанием ушей
В Госдуме назвали дело беременной женщины «правоприменительным зудом»
Политолог рассказал, к чему приведет миграционный кризис во Франции
Червь поселился в глазу россиянки после укуса комара
Путин заявил о формировании нового уклада промышленности
Суд арестовал пьяную пару, похитившую школьника после драки на пляже
Пятерых членов ОПГ арестовали за торговлю оружием и похищения людей
Россиянам рассказали, что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу
«Полезный и содержательный»: Путин о Евразийском экономическом форуме
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.