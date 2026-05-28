Политолог рассказал, к чему приведет миграционный кризис во Франции

Миграционный кризис, который сохраняется во Франции, может стать для нее «началом конца», выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Дмитрий Дробницкий. Его пик вполне может прийтись на период президентства Эммануэля Макрона, добавил эксперт.

Надо отметить, что Макрон, пожалуй, пересидит европейских лидеров. Однако все равно, скорее всего, именно при нем этот «бабац» и начнется. Да, такого большого завоза иностранцев, как 10 лет назад, во Франции сегодня нет, но границы никто не закрыл. Никто не создал никаких новых правил общественного порядка. Кризис будет углубляться, — подчеркнул аналитик.

По его словам, первое время мигранты были инструментом, при помощи которого французские элиты давили на общество. Однако эти силы, как показывает европейский опыт, быстро выходят из-под контроля, указал Дробницкий.

В мире огромное количество центров, которые радикализируют любое население, особенно если оно не эндемично данному региону. Любая бесконтрольная миграция рано или поздно подпадает под контроль внешних сил, потому что внутренние силы уже не могут ею управлять. Это известный факт и проблема для всех стран, — сказал он.

Ранее СМИ написали, что исламистские организации, связанные с движением «Братья-мусульмане» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), создали разветвленную сеть во Франции и других странах ЕС. С помощью этой сети исламисты пытаются влиять на политику государств — членов объединения, а также на сами евроинституты.

