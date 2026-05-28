«Пожалеют»: военэксперт об интеграции Украины в проекты ЕС по дронам Военэксперт Дандыкин: ЕС пожалеет об интеграции Украины в свои проекты по дронам

Евросоюз пожалеет об интеграции Украины в свои проекты по дронам и системам противовоздушной обороны, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Так он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об этой инициативе.

Я думаю, что ЕС хочет привести в систему происходящее над Эстонией, Латвией, Литвой, Финляндией и Польшей (пролеты дронов ВСУ. — NEWS.ru). Это означает, что они участвуют в интервенции против нас. Но как они будут интегрировать свои силы, когда ничего не решено даже по поводу членства Украины в Европейском союзе, я не знаю. Я думаю, что это приведет к неприятным последствиям как для Украины, так и для Европы. Применение беспилотников, которые сейчас пролетают над этими территориями, уже зафиксировано. Они понимают, что влезли в эту игру и глубоко об этом пожалеют. Имеется в виду Литва, Эстония, Латвия, Финляндия и Польша, — сказал Дандыкин.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на советника президента Дмитрия Литвина сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с призывом о помощи из-за критической нехватки систем противовоздушной обороны в стране. Речь идет о письме для главы Белого дома.