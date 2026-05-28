«Услышали визг в подъезде»: сосед чуть не изнасиловал 11-летнюю девочку

В Нижегородской области задержали местного жителя, который обманом заманил 11-летнюю соседку в подъезд и пытался изнасиловать. Выяснилось, что ранее мужчина находился на принудительном лечении. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Не удалось скрыться

Инцидент произошел 23 мая в поселке Сухобезводное. Мужчина схватил за руку незнакомую 11-летнюю девочку и попытался затащить к себе в квартиру, чтобы изнасиловать ее. Но школьница громко закричала, и на шум сбежались соседи, ее мать и старший брат. Мужчина сразу забежал домой, но ему не удалось скрыться.

Известно, что напавший на девочку психически нездоров, не работает, ранее был судим за кражу, а также за умышленные уничтожение и повреждение имущества. Сейчас его арестовали на два месяца.

«Вроде у него шизофрения»

Мать пострадавшей девочки Ирина в комментарии РЕН ТВ рассказала, что этот мужчина поселился в их доме весной. До недавних пор лишь однажды другая соседка вызывала из-за него полицию — мужчина шумел.

«Я пару раз, наверное, видела его только, вот около подъезда сидел. Больше-то ничего такого за ним не видела. Ну, единственное, что вот соседка вызывала на него полицию. Он шумно музыку слушал или телевизор, что-то такое было. В полицию обращалась», — рассказывает Ирина.

Женщине было известно, что новый сосед не совсем здоров. Также она знала, что ранее он был судим.

«Он лежал у нас в [больнице] для умалишенных. То ли он где-то барак поджег с ребенком, то ли еще что-то. Вроде как у него шизофрения», — говорит Ирина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заманил обманом

По словам женщины, ее дочь в злополучный день пошла гулять на детскую площадку в 100 метрах от дома. Там к ней подошел тот самый сосед и сказал, что ее якобы зовет домой мама. Девочка позвонила матери.

«Я говорю: „Ну, иди домой тогда“. И минут 10, наверное, прошло. Услышали визг в подъезде. Визжала сильно. Я еще испугалась, думаю, может, собака какая-то на нее накинулась. Мы с сыном выскочили в подъезд. Сосед тут у нас еще услышал крики, вышел. Она уже поднималась по лестнице, бежала. И говорит: „Меня за руку схватил сосед и тащил в квартиру“. И показывает на квартиру», — рассказывает Ирина

В суде мужчина был очень непосредственным в разговоре с журналистами. Честно сказал, что не насиловал девочку, но хотел затащить в квартиру, чтобы изнасиловать.

«Я ее не насиловал, а хотел затащить в квартиру. Чтобы изнасиловать», — сказал арестованный за решеткой.

Сейчас следствие инкриминирует ему две статьи: покушение на убийство и покушение на изнасилование. Мужчина арестован на два месяца.

