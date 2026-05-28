Президент, помогите: женщина просит наказать надругавшегося над дочкой мужа

В Казахстане мать трехлетней девочки записала обращение к президенту, в котором утверждает, что органы пытаются замять дело против ее бывшего сожителя. Последнего подозревают в изнасиловании родной дочери. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«По ночам вздрагивает»

Жительница Усть-Каменогорска Айнура Сулейменова опубликовала в социальных сетях обращение к президенту республики. Она попросила взять под свой контроль уголовное разбирательство против ее бывшего сожителя, подозреваемого в изнасиловании родной дочери.

«Хочу записать это обращение к президенту республики Казахстан. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, я обращаюсь к вам как мать малолетнего ребенка с просьбой о помощи, справедливости и защите прав моей дочери. Моей дочери два года и восемь месяцев. Возбуждено уголовное дело по 121-й статье, где родной отец совершил действия сексуального характера, ведется следствие. Я прошу вас взять наше дело под контроль. Прошло почти три месяца, и мой ребенок до сих пор все это помнит и не спит по ночам, вздрагивает», — говорит женщина в кадре.

Дело возбуждено, информация не разглашается

Редакции издания Liter.kz в пресс-службе департамента полиции ВКО подтвредили, что по данному факту управлением полиции города Усть-Каменогорска проводится досудебное расследование в отношении 36-летнего жителя Восточно-Казахстанской области.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств дела», — рассказали в полиции.

Мужчина находится под стражей. При этом иная информация из-за характера обвинений официальному разглашению не подлежит.

Что грозит подозреваемому

Уголовное дело расследуется по статье 121 УК Казахстана «Насильственные действия сексуального характера». Если следствие установит, что преступление действительно было совершено в отношении малолетнего ребенка, подозреваемому может грозить одно из самых суровых наказаний, предусмотренных казахстанским законодательством за преступления против половой неприкосновенности детей.

В Казахстане преступления сексуального характера против малолетних относятся к категории особо тяжких. Отягчающими обстоятельствами считаются возраст потерпевшего, беспомощное состояние ребенка, а также совершение преступления родителем или другим лицом, обязанным заботиться о несовершеннолетнем. В подобных случаях суд может назначить длительный срок лишения свободы — вплоть до пожизненного заключения.

В таких делах следствие, как правило, назначает комплекс психолого-психиатрических и медицинских экспертиз, а показания ребенка фиксируются с участием специалистов, чтобы минимизировать дополнительную травматизацию. При этом официальные органы практически не раскрывают детали расследования. Такая практика связана с необходимостью защиты персональных данных и интересов несовершеннолетней потерпевшей.

