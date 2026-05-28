ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 мая 2026 в 18:23

Президент, помогите: женщина просит наказать надругавшегося над дочкой мужа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Казахстане мать трехлетней девочки записала обращение к президенту, в котором утверждает, что органы пытаются замять дело против ее бывшего сожителя. Последнего подозревают в изнасиловании родной дочери. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«По ночам вздрагивает»

Жительница Усть-Каменогорска Айнура Сулейменова опубликовала в социальных сетях обращение к президенту республики. Она попросила взять под свой контроль уголовное разбирательство против ее бывшего сожителя, подозреваемого в изнасиловании родной дочери.

«Хочу записать это обращение к президенту республики Казахстан. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, я обращаюсь к вам как мать малолетнего ребенка с просьбой о помощи, справедливости и защите прав моей дочери. Моей дочери два года и восемь месяцев. Возбуждено уголовное дело по 121-й статье, где родной отец совершил действия сексуального характера, ведется следствие. Я прошу вас взять наше дело под контроль. Прошло почти три месяца, и мой ребенок до сих пор все это помнит и не спит по ночам, вздрагивает», — говорит женщина в кадре.

Дело возбуждено, информация не разглашается

Редакции издания Liter.kz в пресс-службе департамента полиции ВКО подтвредили, что по данному факту управлением полиции города Усть-Каменогорска проводится досудебное расследование в отношении 36-летнего жителя Восточно-Казахстанской области.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование обстоятельств дела», — рассказали в полиции.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина находится под стражей. При этом иная информация из-за характера обвинений официальному разглашению не подлежит.

Что грозит подозреваемому

Уголовное дело расследуется по статье 121 УК Казахстана «Насильственные действия сексуального характера». Если следствие установит, что преступление действительно было совершено в отношении малолетнего ребенка, подозреваемому может грозить одно из самых суровых наказаний, предусмотренных казахстанским законодательством за преступления против половой неприкосновенности детей.

В Казахстане преступления сексуального характера против малолетних относятся к категории особо тяжких. Отягчающими обстоятельствами считаются возраст потерпевшего, беспомощное состояние ребенка, а также совершение преступления родителем или другим лицом, обязанным заботиться о несовершеннолетнем. В подобных случаях суд может назначить длительный срок лишения свободы — вплоть до пожизненного заключения.

В таких делах следствие, как правило, назначает комплекс психолого-психиатрических и медицинских экспертиз, а показания ребенка фиксируются с участием специалистов, чтобы минимизировать дополнительную травматизацию. При этом официальные органы практически не раскрывают детали расследования. Такая практика связана с необходимостью защиты персональных данных и интересов несовершеннолетней потерпевшей.

Читайте также:

Называли ребенка озабоченным: сотрудник детсада сел на 13 лет за растление

Сердобольная жертва: суд не позволил девушке простить троих насильников

Присяжные оправдали: женщина кастрировала мужа-педофила и сожгла его труп

Сданная в приют девочка обвинила опекуна в педофилии. Что сделала семья?

Мать педофила требует встречи с внуками: свекровь подала в суд на сноху

Хулиганство, а не педофилия: педагог мастурбировал на уроке сельской школы

Общество
Казахстан
уголовное дело
происшествия
педофилы
инцест
педофилия
растление
дети
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный челябинец зарезал соседа и выкинул в окно
Мужчина покончил с собой в столичном тире
В Европе оценили риск войны между Россией и НАТО
В России объяснили, что не так с сельхозпродукцией из Армении
Среди погибших во время хаджа в Саудовской Аравии оказались россияне
Обладатель Кубка СССР 1960 года Посуэло умер на 86-м году жизни
Объемы медицинской помощи по ОМС увеличили для больных сахарным диабетом
Финский политик назвал главные препятствия для мира на Украине
Синдром больного здания: как уборка в офисе влияет на KPI
США оставили письмо Зеленского о поставках ПВО без ответа
Опубликовано видео с крупным градом на Кавказе
Во Франции покончили с рабством и отрезанием ушей
В Госдуме назвали дело беременной женщины «правоприменительным зудом»
Политолог рассказал, к чему приведет миграционный кризис во Франции
Червь поселился в глазу россиянки после укуса комара
Путин заявил о формировании нового уклада промышленности
Суд арестовал пьяную пару, похитившую школьника после драки на пляже
Пятерых членов ОПГ арестовали за торговлю оружием и похищения людей
Россиянам рассказали, что нельзя делать в Троицкую родительскую субботу
«Полезный и содержательный»: Путин о Евразийском экономическом форуме
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.