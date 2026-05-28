Суд отправил в СИЗО чиновника из Минтранса Главу департамента Минтранса РФ Васильченко арестовали по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта России Александра Васильченко, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда. Чиновника обвиняют в получении особо крупной взятки.

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 июля 2026 года в отношении Васильченко Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), — сообщили в пресс-службе.

Следователи считают, что с 2021 по 2022 год Васильченко получил взятку в особо крупном размере за совершение действий, входящих в его служебные полномочия. В это время он занимал пост сначала в комитете транспорта, а затем — пост первого заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Курской области.

Ранее Савеловский районный суд Москвы приговорил бывшего первого замглавы столичного метро Дмитрия Дощатова к 10 годам колонии по делу о получении крупной и особо крупной взяток. Суд также оставил в силе ранее наложенный арест на имущество Дощатова.