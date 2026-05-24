Умер бывший спикер парламента Дагестана Хизри Шихсаидов

В Дагестане ушел из жизни бывший председатель республиканского парламента Хизри Шихсаидов, сообщила информационному агентству РИА Новости советник действующего спикера регионального законодательного органа Эльмира Шейхова. Известному дагестанскому политику и государственному деятелю было 78 лет.

Да, подтверждаем информацию, что Хизри Шихсаидов скончался, — подтвердила собеседница агентства.

Шихсаидов руководил Народным собранием республики на протяжении восьми лет, занимая этот пост с февраля 2013 по сентябрь 2021 года. Его карьера была тесно связана с ключевыми этапами развития региона. В разные периоды своей жизни он также занимал должность первого заместителя председателя Госсовета Дагестана.

Кроме того, Шихсаидов представлял интересы Дагестана на федеральном уровне в качестве депутата Государственной думы двух созывов. Коллеги и близкие отмечают его весомый личный вклад в стабильность и укрепление нормативной базы региона.

Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии ушел из жизни мэр Нальчика Таймураз Ахохов. Главе города было 54 года. Причиной смерти мэра мог стать оторвавшийся тромб, рассказал РИА Новости источник в окружении градоначальника.