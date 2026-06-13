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13 июня 2026 в 16:07

ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
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Украинские вооруженные силы атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, в результате чего повреждены автомобили, топливораздаточные колонки и остекление здания, сообщила администрация станции в МАКСе. Сохраняется высокая вероятность повторных ударов по объектам инфраструктуры ЗАЭС.

ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома. В результате ударов повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха, — говорится в сообщении.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии совета управляющих МАГАТЭ заявил, что Москва сожалеет о позиции агентства относительно обстановки вокруг Запорожской атомной электростанции. По словам дипломата, руководство МАГАТЭ не фиксирует факты нарушений пяти принципов ядерной безопасности, в которых российская сторона обвиняет украинскую.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что удары ВСУ по инфраструктуре ЗАЭС являются прямым вызовом глобальной безопасности. По словам дипломата, атака была произведена вблизи линии электропередачи «Днепровская» в тот момент, когда соблюдался согласованный режим тишины для проведения восстановительных работ.

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