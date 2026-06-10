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10 июня 2026 в 21:15

В России раскритиковали позицию МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС

Ульянов: Россия раскритиковала МАГАТЭ за оценки ситуации вокруг ЗАЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Россия выразила сожаление из-за позиции МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии совета управляющих агентства. По его словам, которые передает РИА Новости, руководство агентства не фиксирует нарушения пяти принципов безопасности, в которых российская сторона обвиняет Украину.

Между тем в отношении ЗАЭС наносятся удары, а внешнее энергоснабжение постоянно нарушается. Вызывает сожаление, что само руководство агентства не называет все эти вещи своими именами и не фиксирует факты нарушения «пяти принципов» украинской стороной, — сказал Ульянов.

По словам дипломата, удары по объекту продолжаются, а внешнее энергоснабжение станции регулярно нарушается. Он подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на более четкую реакцию агентства на происходящее вокруг ЗАЭС.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что правительство Украины на прошедшей неделе достигло нового пика эскалации конфликта в 2026 году. По его словам, каждый день Вооруженные силы Украины выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.

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