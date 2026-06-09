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09 июня 2026 в 07:31

В МИД указали на важную деталь в атаках ВСУ на Россию

Мирошник: ВСУ выпускали по России до 677 боеприпасов в сутки на прошедшей неделе

Родион Мирошник Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Киев на прошедшей неделе, в период с 1 по 7 июня, достиг нового пика эскалации конфликта в 2026 году, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, каждый день ВСУ выпускали по территории РФ до 677 боеприпасов.

Киевский режим достиг нового пика эскалации атак на гражданское население с начала 2026 года. Среднее число ежесуточных прилетов на минувшей неделе достигло 677 боеприпасов, — отметил он.

Ранее сообщалось, что свыше 270 мирных жителей пострадали за минувшую неделю в результате ударов со стороны ВСУ. Как уточнил Мирошник, за отчетный период ранения получили 234 человека, в том числе 18 несовершеннолетних. Еще 43 человека погибли, указал он.

До этого уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила, что реакция верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на удар Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске (ЛНР) — чрезвычайно важный сигнал. По ее словам, к сожалению, эта позиция пока остается единственной, остальные предпочитают отмалчиваться или делать вид, что ничего не произошло.

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