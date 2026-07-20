Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о готовности Москвы противостоять украинской пропагандистской риторике. По его словам в соцсети, подобные заявления не обладают достаточной убедительностью.

Готова ли Москва нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику? Определенно да. Украинские нарративы недостаточно убедительны, — написал Ульянов.

Российский дипломат не раскрыл, какие конкретно высказывания Украины имел в виду. Он отметил, что Москва готова быстро реагировать на подобную риторику.

Ранее президент России Владимир Путин заявил: попытки противника влиять на общественное мнение являются современным оружием. Он сравнил их с методами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. По словам главы государства, Россия должна своевременно реагировать на подобные действия

До этого Путин отметил, что сила россиян заключается в способности преодолевать любые трудности и страхи. По словам главы государства, именно это качество позволяет стране двигаться только вперед.