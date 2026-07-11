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11 июля 2026 в 15:52

Постпред России оценил итоги переговоров с МАГАТЭ по ЗАЭС

Постпред России Ульянов: переговоры с МАГАТЭ по ЗАЭС были откровенными

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Переговоры делегаций России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС были откровенными и прагматичными, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х. По его словам, особое внимание в ходе обсуждений было уделено безопасности станции и города Энергодара.

Стороны провели откровенное, деловое и прагматичное обсуждение, уделив особое внимание ухудшению ситуации в сфере безопасности вокруг станции и особенно в городе Энергодаре, где проживают сотрудники станции и члены их семей, — написал Ульянов.

Ранее пресс-центр Росатома сообщил, что в Калининграде прошли межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС. Возглавляли делегации гендиректор Росатома Алексей Лихачев и гендиректор агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

До этого Лихачев подчеркнул, что корпорация намерена добиваться от МАГАТЭ реакции на психологические атаки против жителей Энергодара и персонала Запорожской атомной электростанции. По его словам, обстановка в Запорожской области остается крайне напряженной.

Гросси в свою очередь заявлял, что МАГАТЭ могло бы назвать виновника атак на Запорожскую АЭС при наличии «неопровержимых доказательств». Он отметил, что в условиях вооруженного конфликта установить ответственность бывает крайне сложно из-за противоречивых версий сторон.

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Михаил Ульянов
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