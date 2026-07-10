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10 июля 2026 в 14:53

Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Росатом: делегации России и МАГАТЭ обсудили безопасность на ЗАЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде, сообщил пресс-центр Росатома в Telegram-канале. Отмечается, что главной темой обсуждений стал вопрос обеспечения безопасности станции.

Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде, — говорится в сообщении.

Прошедший раунд переговоров стал уже 13-м в таком формате. Возглавляли делегации гендиректор Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

До этого Лихачев подчеркнул, что Росатом намерен добиваться от МАГАТЭ реакции на психологические атаки против жителей Энергодара и персонала Запорожской атомной электростанции. По его словам, обстановка в Запорожской области остается крайне напряженной.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ могло бы назвать виновника атак на Запорожскую АЭС при наличии «неопровержимых доказательств». Он отметил, что в условиях вооруженного конфликта установить ответственность бывает крайне сложно из-за противоречивых версий сторон.

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