Россия провела консультации с МАГАТЭ по Запорожской АЭС Росатом: делегации России и МАГАТЭ обсудили безопасность на ЗАЭС

Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде, сообщил пресс-центр Росатома в Telegram-канале. Отмечается, что главной темой обсуждений стал вопрос обеспечения безопасности станции.

Межведомственные консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС прошли в Калининграде, — говорится в сообщении.

Прошедший раунд переговоров стал уже 13-м в таком формате. Возглавляли делегации гендиректор Росатома Алексей Лихачев и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

До этого Лихачев подчеркнул, что Росатом намерен добиваться от МАГАТЭ реакции на психологические атаки против жителей Энергодара и персонала Запорожской атомной электростанции. По его словам, обстановка в Запорожской области остается крайне напряженной.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ могло бы назвать виновника атак на Запорожскую АЭС при наличии «неопровержимых доказательств». Он отметил, что в условиях вооруженного конфликта установить ответственность бывает крайне сложно из-за противоречивых версий сторон.