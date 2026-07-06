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06 июля 2026 в 15:43

ВСУ обвинили в психологических атаках против жителей Энергодара

Лихачев: факты психологических атак ВСУ на жителей Энергодара доведут до Гросси

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Росатом намерен добиваться от МАГАТЭ реакции на психологические атаки против жителей Энергодара и персонала Запорожской атомной электростанции — этот вопрос будет поднят на встрече с главой агентства Рафаэлем Гросси 10 июля в Калининграде, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в Екатеринбурге на полях форума ИННОПРОМ. Как передает ТАСС, по его словам, обстановка в Запорожской области остается крайне напряженной.

Конечно, мы будем на фактах это все демонстрировать Гросси, потому что, исходя из его пяти принципов, принцип спокойствия персонала является ключевым. А пока МАГАТЭ как бы не замечает этого психологического давления. То есть на физические атаки они все-таки реагируют. Они не называют авторов атак, но реагируют. А вот на психологические атаки мы пока еще реакции не видели и будем, конечно, вот этот тревожный вопрос поднимать, — заявил Лихачев.

Ранее глава Росатома заявил, что ключевой темой консультаций с МАГАТЭ, запланированных на 10 июля, станет обеспечение безопасности жителей Энергодара. Он отметил, что во встрече примут участие представители Минобороны, МИД, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.

Россия
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