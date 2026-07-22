Немецкий завод планирует выпускать ядерное топливо по российской технологии В Германии разрешили производить ядерное топливо по технологии Росатома

Власти Германии разрешили заводу в Лингене производить ядерное топливо по технологии Росатома, передает газета Die Zeit. По ее информации, Министерство окружающей среды Нижней Саксонии одобрило расширение предприятия при строгом соблюдении условий безопасности.

Предприятие управляется компанией Advanced Nuclear Fuels GmbH (ANF), которая входит во французский атомный концерн Framatome. Уточняется, что ANF намерена выпускать шестиугольные топливные элементы по технологии холдинга ТВЭЛ, который принадлежит российской корпорации.

Ранее Украина подписала соглашение о производстве гаубиц разработки британской оборонной компании BAE Systems. Сделка предполагает лицензионный выпуск легкой буксируемой гаубицы L119, которая способна достигать дальности стрельбы до 16,9 км.

До этого стало известно, что американский оборонный гигант Lockheed Martin намерен создать удешевленный вариант ракет для зенитных комплексов Patriot. Новые изделия PAC-3 Adapted Capability Effector окажутся вдвое дешевле нынешних PAC-3 MSE, стоимость которых составляет около $4 млн (314 млн рублей) за штуку.