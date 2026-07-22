Захарова пристыдила ЕС за «подбрасывание чепчиков» при ударах ВСУ по АЭС Захарова обвинила Евросоюз в блокировке работы МАГАТЭ

Евросоюз заблокировал Международному агентству по атомной энергии и другим профильным организациям возможность профессионально реагировать на удары ВСУ по атомным объектам, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, ЕС буквально «подбрасывает чепчики» в воздух и улюлюкает.

Проблема ЕС — это то, что они не молча аплодируют, а улюлюкают, подбрасывают чепчики в воздух, когда киевский режим наносит удары по объектам атомным, по атомным электростанциям. Они же просто заблокировали возможность международным профильным организациям, таким как МАГАТЭ, достойно, профессионально, я подчеркну, реагировать, — констатировала дипломат.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что теракт против главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева повышает риск техногенной радиационной катастрофы. ВСУ атаковали автомобиль Яковлева 15 июля, вместе с ним погиб и водитель. До этого Захарова возмутилась тем, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси так и не осудил Киев за теракт, в результате которого погиб главный инженер ЗАЭС.