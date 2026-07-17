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17 июля 2026 в 04:10

В МИД РФ осудили МАГАТЭ за реакцию на удар по ЗАЭС

Захарова: Россия так и не услышала от Гросси осуждения убийства Киевом Яковлева

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси не дал прямой оценки действиям Киева в связи с гибелью главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, обратила внимание представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. По словам дипломата, в выступлениях Гросси не было адресного осуждения Вооруженных сил Украины.

Не было осуждения убийства главного инженера Запорожской АЭС. Мы наконец услышали Гросси, но мы вновь не услышали от Гросси осуждения Киева вот так адресно, он как бы против всего плохого и за все хорошее, — уточнила Захарова.

ВСУ нанесли удар дроном по служебному автомобилю сотрудников ЗАЭС 15 июля. В результате погибли главный инженер станции Александр Яковлев и его водитель Дмитрий Филиппов. Российская сторона потребовала от МАГАТЭ четкой и оперативной реакции на убийство главного инженера.

Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС увековечат память погибшего в результате атаки ВСУ Яковлева. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заметила, что он останется человеком, который служил своему делу до последнего дня.

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