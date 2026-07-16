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16 июля 2026 в 15:45

На ЗАЭС почтут память погибшего атомщика Яковлева

Погибшего от атаки ВСУ главного инженера Яковлева увековечат на ЗАЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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На Запорожской АЭС увековечат погибшего в результате атаки ВСУ главного инженера станции Александра Яковлева, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, которые приводит ТАСС, он останется человеком, который служил своему делу до последнего дня.

Память о главном инженере обязательно будет увековечена. Для коллектива Запорожской АЭС он навсегда останется человеком, который до последнего дня служил своему делу и нес ответственность за безопасность станции и людей. Его имя и его вклад в историю станции не будут забыты, — сказала Яшина.

Ранее украинский беспилотник атаковал служебную машину, в которой был Яковлев. От удара также погиб водитель Дмитрий Филиппов. Российская сторона потребовала от МАГАТЭ четкой и оперативной реакции на убийство главного инженера.

Кроме этого, гибелью двух человек заинтересовался Следственный комитет РФ. Его сотрудники возбудили уголовное дело о теракте по факту нападения украинского БПЛА на гражданский автомобиль в Запорожье.

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