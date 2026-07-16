СК начал расследование гибели главного инженера ЗАЭС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту гибели главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, сообщила пресс-служба ведомства в МАКСе. Он погиб после атаки ВСУ.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой БПЛА украинских вооруженных формирований на гражданский автомобиль в Запорожской области, — отметила Петренко.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев погиб днем 15 июля в результате удара украинского беспилотника. По его словам, дрон ВСУ атаковал служебную машину, также скончался водитель.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия требует от гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси «наконец разглядеть преступление» Киева после гибели Яковлева. Дипломат призвала четко осудить произошедшее.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал ликвидировать власти Украины после убийства Яковлева. Он отметил, что российская сторона до сих пор наносит удары по военным объектам ВСУ исключительно по ночам. По его словам, такая тактика ведет к отсутствию потерь среди гражданского населения.