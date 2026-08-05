Раскрыты подробности дела о сим-боксах в Москве и Красногорске

Раскрыты подробности дела о сим-боксах в Москве и Красногорске СК завершил расследование дела о сим-боксах для аферистов в Москве и Подмосковье

В Москве завершили расследование дела в отношении трех участниках группы, которые обслуживали сим-боксы для телефонных мошенников, рассказали в пресс-службе СК РФ в Telegram-канале. Среди обвиняемых — один несовершеннолетний. Им вменяют незаконное обеспечение работы абонентских терминалов пропуска трафика.

Как установило следствие, группа работала скрытно: роли были четко распределены, общались через защищенные мессенджеры, деньги переводили через криптовалюту. Оборудование прятали в съемных квартирах и часто меняли адреса. Организаторы закупали технику, оформляли сим-карты и управляли процессом.

Фигуранты выполняли техническую работу: по заданию организаторов они собирали и настраивали сим-боксы в арендованных квартирах в Москве и Красногорске, следили за их работой. В ноябре 2025 года они установили сим-карты и передали управление устройствами другим участникам. С помощью этого оборудования мошенники могли массово обзванивать людей, подменяя номера.

Следствие собрало достаточно доказательств. Все обвиняемые полностью признали вину. Дело передано в суд.

Выяснилось, что через эту систему уже были похищены деньги у нескольких граждан — по этим фактам возбуждены отдельные дела о мошенничестве. Расследование в отношении организаторов и других участников группы продолжается.

В конце июля правоохранители пресекли деятельность узла связи, который использовался для совершения мошеннических звонков. Силовики задержали 18-летнего москвича, который, по данным ведомства, организовал работу сим-боксов на территории СВАО.