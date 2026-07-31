В Москве раскрыли схему с сим-боксами для мошеннических звонков МВД пресекло работу узла связи для мошеннических звонков в Москве

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО совместно с коллегами из столичного главка МВД и УФСБ по Москве и Московской области пресекли деятельность узла связи, который использовался для совершения мошеннических звонков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице. Правоохранители задержали 18-летнего жителя Москвы, который, по данным ведомства, организовал работу сим-боксов на территории СВАО. В течение восьми месяцев он действовал по указанию кураторов и регулярно менял места размещения оборудования.

Также в Подмосковье задержали его соучастника-ровесника, который выполнял роль оператора узла связи. Во время обысков были изъяты три сим-бокса, GSM-шлюзы, ноутбук и мобильный телефон. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге рассмотрели первое уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика. 17-летний фигурант по заданию «работодателей» устанавливал сим-карты в телефоны, а затем подключал их к специализированному оборудованию. Такие устройства позволяли передавать и получать данные через мобильную сеть при использовании интернета.