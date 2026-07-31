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31 июля 2026 в 11:02

Мужчина сорвался с моста в центре Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Человек упал с Патриаршего моста в центре столицы в воду, сообщает Telegram-канал «112». Спасатели извлекли пострадавшего из Москвы-реки.

Журналисты уточнили, что мужчина остался жив после падения, однако на момент спасения он находился без сознания. На место происшествия прибыли оперативные службы.

Ранее 15-летний подросток упал с высоты в заброшенном здании на набережной Обводного канала в Петербурге во время попытки сделать селфи. Школьник хотел заполучить эффектный кадр, но потерял равновесие и рухнул вниз. С травмами его госпитализировали в детскую больницу.

Кроме того, 13 июля 30-летний мужчина упал с 10-метровой высоты в аэропорту Сочи и в критическом состоянии был доставлен в реанимацию. Россиянин получил множественные переломы костей и тяжелую черепно-мозговую травму.

Также в пресс-службе прокуратуры Приморского края сообщили о гибели двух строителей на объекте во Владивостоке из-за падения с высоты. Несмотря на оперативный выезд двух бригад реанимации, их спасти не удалось, так как полученные травмы оказались смертельными.

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