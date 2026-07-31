Пропавших россиян искали на крокодиловых фермах Паттайи

Сотрудники полиции Паттайи и Второго полицейского округа Таиланда обследовали крокодиловые фермы на южных окраинах курортного города в рамках операции по поиску пропавших 26 июля брата и сестры Назимовых из Тюмени, сообщили РИА Новости в полицейском участке района Хуай Яй. По информации полиции, осмотр ферм не выявил следов пребывания пропавших.

Вчера большая группа полицейских из нашего участка и из управления Второго полицейского региона совместно с работниками администрации провинции Чонбури и города Паттайя обследовала крокодиловые фермы на южных окраинах Паттайи. Никаких следов пребывания там пропавших обнаружено не было, — сообщили агентству в участке.

В полиции пояснили, что оснований полагать, будто пропавшие россияне могли находиться на одной из крокодиловых ферм, не было. Обследование проводилось скорее для проверки гипотетической идеи, которая не подтверждалась свидетельскими показаниями или уликами, однако от нее нельзя было отказаться.

Правоохранители также отметили, что важную роль в ходе проверки играл анализ записей с камер видеонаблюдения на подъездных дорогах и въездах на территорию ферм, поскольку все подъездные пути и ворота оборудованы системами фиксации. По данным полиции, записи были тщательно изучены, и никаких следов пребывания пропавших либо подозрительных лиц на них обнаружено не было.

Ранее полиция Таиланда освободила двух местных жителей, ранее находившихся под следствием по делу об исчезновении Дианы Назимовой и Романа Назимова. Мужчины были выпущены из полицейского участка без предъявления обвинений, так как привлекались в качестве свидетелей.