Эндокринолог рассказала о пользе комбучи

Комбуча, или чайный гриб, — напиток, который может способствовать здоровью кишечника, рассказала «Здоровью Mail» терапевт и эндокринолог Анастасия Квасова. Она отметила, что он содержит полифенолы, флавоноиды, органические кислоты, аминокислоты и некоторые витамины группы В.

Специалист объяснила, что такие вещества могут питать полезные бактерии кишечника. Он может умеренно улучшить пищеварение, но ключевую роль в поддержании здоровья играет уровень образа жизни.

Квасова подчеркнула, что употреблять комбучу следует в умеренных дозах. По ее словам, также важно следить за качеством продукта и сроками хранения.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала в числе полезных для пищеварения продуктов, богатых пробиотиками, йогурты, квас и кефир. Она объяснила, что пробиотики — это полезные бактерии для поддержания микрофлоры кишечника.