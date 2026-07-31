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31 июля 2026 в 13:32

Врач ответил, как отличить тепловой удар от отравления

Врач Гаврикин: при тепловом ударе прекращается потоотделение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При тепловом ударе, в отличие от отравления, прекращается потоотделение, рассказал Общественной Службе Новостей врач-кинезиолог Михаил Гаврикин. Он отметил, что оба состояния могут сопровождаться тошнотой, головной болью, слабостью и температурой.

При тепловом ударе кожа горячая и сухая, потоотделение прекращается или резко снижается. Человек чувствует сильную жажду, пульс учащенный, зрачки могут быть расширены. Отравление же почти всегда сопровождается многократной рвотой и диареей, кожа бледная и влажная, температура обычно не превышает 38°C, — объяснил Гаврикин.

Врач подчеркнул, что некоторые препараты вызывают повышенную чувствительность к солнцу. По его словам, к таким лекарствам относятся антибиотики тетрациклинового ряда и фторхинолоны, а также некоторые диуретики и нестероидные противовоспалительные препараты.

Ранее реаниматолог Фируз Ашуров рассказал, что при перегреве ребенка прежде всего нужно перенести в тень или прохладное помещение. По его словам, в такой ситуации важно снять с пострадавшего синтетическую и плотную одежду, оставив минимум вещей.

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