Врач ответил, как отличить тепловой удар от отравления

При тепловом ударе, в отличие от отравления, прекращается потоотделение, рассказал Общественной Службе Новостей врач-кинезиолог Михаил Гаврикин. Он отметил, что оба состояния могут сопровождаться тошнотой, головной болью, слабостью и температурой.

При тепловом ударе кожа горячая и сухая, потоотделение прекращается или резко снижается. Человек чувствует сильную жажду, пульс учащенный, зрачки могут быть расширены. Отравление же почти всегда сопровождается многократной рвотой и диареей, кожа бледная и влажная, температура обычно не превышает 38°C, — объяснил Гаврикин.

Врач подчеркнул, что некоторые препараты вызывают повышенную чувствительность к солнцу. По его словам, к таким лекарствам относятся антибиотики тетрациклинового ряда и фторхинолоны, а также некоторые диуретики и нестероидные противовоспалительные препараты.

Ранее реаниматолог Фируз Ашуров рассказал, что при перегреве ребенка прежде всего нужно перенести в тень или прохладное помещение. По его словам, в такой ситуации важно снять с пострадавшего синтетическую и плотную одежду, оставив минимум вещей.