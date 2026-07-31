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31 июля 2026 в 14:33

Сотни животных убьют из-за вспышки опасного вируса в российском регионе

Mash: в Подмосковье из-за вспышки ящура решили убить около 500 животных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Подмосковье выявили подозрение на вспышку ящура, из-за чего планируется уничтожить около 500 сельскохозяйственных животных, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о коровах, козах и баранах, которые содержались на ферме в Чеховском округе.

По информации канала, фермер из села Дубна приобрел партию баранов в Астраханской области и перевез их в Московскую область. Через несколько дней после транспортировки выяснилось, что животные заражены ящуром, после чего инфекция распространилась на коров и коз.

Чтобы остановить возможное распространение инфекции, территорию фермы ограничили, а животных решили отправить на уничтожение. Владелец скота заявил, что считает себя пострадавшим от ситуации, и ранее связывал ухудшение состояния животных с качеством корма.

Ранее вспышку ящура выявили на западе Монголии. По данным СМИ, заражение подтвердили у 35 голов крупного рогатого скота, при этом под угрозой распространения вируса находятся около 5,5 тыс. животных. В регионе были ввели карантинные меры.

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