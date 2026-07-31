Преподаватель МГУ пропал без вести в Тверской области «112»: преподаватель МГУ Кржевов ушел из дома в Тверской области и не вернулся

Доктор философских наук, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Кржевов пропал в Тверской области, говорится на странице местного волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» в соцсети «ВКонтакте». По имеющейся информации, преподаватель вышел из своего дома в деревне Новые Ельцы и не вернулся.

Последний раз мужчину видели 26 июля. Он пропал возле озера Селигер. Волонтеры ищут преподавателя в лесах Осташковского округа. В поисках участвуют кинологи с собаками, операторы беспилотников, местные жители, сотрудники МЧС и полиции.

Лес не прощает ошибок, но мы делаем все, чтобы не дать природе забрать его (Кржевова — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что команда из 20 эфиопских футболистов-юниоров исчезла после матча в Швеции. По имеющимся данным, о пропаже спортсменов и сопровождающих их людей узнали в день проведения финала турнира «Кубок Гетии».