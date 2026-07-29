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29 июля 2026 в 07:35

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Фото: D-NEWS.ru
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Если летом кабачков становится так много, что заканчиваются идеи, что из них приготовить, эта аджика выручает лучше всего. Она получается густой, насыщенной, с ярким томатным вкусом, легкой остротой и ароматом чеснока.

Такую заготовку можно подавать к мясу, картофелю, макаронам, использовать вместо кетчупа или просто намазывать на свежий хлеб — получается невероятно вкусно.

Для приготовления понадобится: кабачки — 3 кг, морковь — 500 г, сладкий болгарский перец — 500 г, помидоры — 1,5 кг, чеснок — 5 головок, соль — 2,5 ст. л., сахар — 100 г, молотый перец чили — 2 ст. л., рафинированное растительное масло — 200 мл, уксус 9% — 100 мл.

Кабачки, морковь, сладкий перец и помидоры пропустите через мясорубку, переложите овощную массу в большую кастрюлю, добавьте соль, сахар, молотый чили и растительное масло, доведите до кипения и варите 35–40 минут, периодически помешивая.

Затем добавьте измельченный чеснок, готовьте еще 5 минут, влейте уксус, проварите 2 минуты и сразу разложите кипящую аджику по стерилизованным банкам. Герметично закатайте, переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного остывания.

Личный опыт

Каждый год обязательно закрываю несколько партий именно этой аджики, потому что зимой она расходится быстрее многих других заготовок. Особенно нравится подавать ее к жареной картошке, шашлыку или просто с ломтиком свежего хлеба — получается настолько вкусно, что одной банкой обычно дело не ограничивается.

Проверено редакцией
Life Style
еда
рецепты
кабачки
помидоры
морковь
аджика
чеснок
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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