Беру бедра, перец и помидоры: чахохбили готовлю так — летом вместо надоевшего гуляша

Когда хочется приготовить что-то сытное, но не слишком тяжелое, обычный гуляш легко уступает место чахохбили. Летом это блюдо особенно удается благодаря спелым помидорам и сладкому болгарскому перцу.

Курица получается невероятно нежной, овощи превращаются в густой ароматный соус, а пряности и свежая кинза придают блюду тот самый насыщенный грузинский вкус.

Для приготовления понадобится: 1 кг куриных бедер, 2 помидора, 2 сладких болгарских перца, 2 репчатые луковицы, 3 зубчика чеснока, 5 веточек кинзы, 1 ч. л. хмели-сунели, соль и черный молотый перец по вкусу.

Натрите мясо солью и перцем, затем обжарьте на небольшом количестве растительного масла до румяной корочки. Переложите курицу на тарелку, а в той же сковороде обжарьте лук до мягкости.

Добавьте нарезанный сладкий перец и крупные кусочки помидоров, приправьте солью, перцем и хмели-сунели, после чего верните в сковороду курицу. Накройте крышкой и тушите на слабом огне около 40 минут, пока мясо не станет очень мягким, а овощи не превратятся в густой ароматный соус. В самом конце добавьте измельченный чеснок и мелко нарезанную кинзу, аккуратно перемешайте и сразу подавайте к столу.

Личный опыт

Это блюдо особенно нравится летом, когда помидоры и перец самые ароматные. Соус получается настолько насыщенным, что к нему достаточно подать кусочек свежего хлеба или отварной рис — и полноценный ужин готов.