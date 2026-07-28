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28 июля 2026 в 18:46

«Плюнули в лицо»: депутат рассказал, как избивали члена-корреспондента РАН

Депутат Вегнер: в члена-корреспондента РАН Зезина плюнули перед ударом в лицо

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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Директору Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук Никите Зезину плюнули в лицо перед избиением, сообщил РЕН ТВ депутат Вячеслав Вегнер. Согласно версии собеседника, перед конфликтом Зезин обследовал опытные поля. Там он обнаружил детей 8–10 лет, которые катались на квадроциклах и повреждали посевы.

Ученый попросил номер телефона родителей и договорился отвезти их к институту, чтобы передать взрослым. Как утверждает Вегнер, к месту встречи подъехали четыре машины, из которых выскочили мужчины спортивного телосложения.

Ему плюнули в лицо, и тут же был первый удар ему в лицо. Потом последовало еще несколько ударов. Он не отвечал: это не в его манере интеллигента в 10-м поколении. Это не гопник с улицы. Люди, которые приехали, мне кажется, — это люди с криминальным прошлым, — рассказал депутат.

Ранее руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых подтвердил, что личности всех участников избиения установлены. До этого адвокат Вадим Багатурия заявил, что напавшим на Зезина грозит до 15 лет лишения свободы.

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