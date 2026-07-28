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28 июля 2026 в 19:12

Патриарх Кирилл высказался о покинувших Россию

Патриарх Кирилл заявил о радости от отъезда из России невозвращенцев

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве высказал радость за то, что Россию покинули «не наши люди». Он отметил, что они скорее всего не вернутся в страну, пишет РБК.

Радуюсь, что те, кто был с нами, но не был наш, — покинули нас. И наверняка никогда не вернется в Россию, — заявил священнослужитель.

В ходе мероприятия он провел общее молебное пение. После него он отметил, что русская цивилизация корнями уходит в православие. По его словам, верующие христиане в сложное для страны время молятся о единстве Святой Руси.

Патриарх заявил, что молитвы направлены и на то, чтобы рассеялись замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними распрями и внешними угрозами. Он добавил, что слова молитвы вызывают ненависть у недругов Родины.

Крестный ход был приурочен к Дню крещения Руси. В этот день патриарх Кирилл обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он поздравил главу государства с праздником и именинами.

Общество
патриарх Кирилл
Крестный ход
молитвы
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